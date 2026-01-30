Wall Street cierra en rojo en un mes volátil marcado por resultados y desplome de metales

3 minutos

Nueva York, 30 ene (EFE).- Wall Street terminó este viernes en rojo un mes volátil marcado por los resultados trimestrales de bancos, tecnológicas y petroleras, y el desplome de metales como el oro y la plata, considerados activos fuertes en momentos de tensión.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó hoy un 0,36 %, hasta 48.892 puntos; el selectivo S&P 500 restó un 0,43 %, hasta 6.939 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,94 %, hasta 23.461 enteros.

En el cómputo mensual, el Dow ganó un 1 %, el S&P 500 avanzó un 1 % y el Nasdaq sumó un 0,97 %.

Esta semana publicaron sus resultados las tecnológicas Meta, Microsoft y Apple, y los inversores se fijaron especialmente en su rendimiento en cuanto a inteligencia artificial (IA) ante el temor a que se produzca una burbuja en el mercado.

Apple destacó que cerró el primer trimestre de su ejercicio con ingresos récord en los segmentos de productos y servicios, y con un hito también en las ventas del iPhone, que creció un 23 % interanual. Sus títulos subían un 0,46 % en Wall Street.

Previamente, bancos y entidades financieras como Goldman Sachs, JPMorgan o Wells Fargo fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a los resultados empresariales de este mes con cuentas mixtas pero generalmente mejores de lo esperado por los analistas.

Mientras, en los dos últimos días ha sido el turno de las petroleras Exxon y Chevron, con beneficios anuales en descenso por la caída de los precios del crudo, aunque ambas superaron las expectativas de ganancias por acción en el último trimestre.

Pero la atención de analistas e inversores estuvo centrada no tanto en los números actuales, sino en las posibles oportunidades que abre la situación venezolana tras la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Desplome de los «activos refugio»

Al margen, este mes también estuvo en el foco de los inversores la Reserva Federal (Fed), no solo en cuanto a sus reuniones de política monetaria sino en lo que respecta a su presidente, Jerome Powell, que anunció recientemente que afronta una investigación federal.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes que nominó al banquero y economista estadounidense Kevin Warsh para suceder a Powell.

La nominación de Warsh se produce después de que el banco central estadounidense mantuviera este miércoles los tipos de interés sin cambios, pese a las presiones de Trump.

Los activos refugio, como los metales, se desplomaban en la sesión de este viernes en respuesta a la elección de Warsh como presidente de la Fed.

Al cierre de la bolsa, el valor de la plata caía un 27 %, hasta 83,33 dólares; el platino lo hacía un 18 %, hasta 2.138 dólares; el paladio un 16 %, hasta 1.683 dólares, y el oro un 9 %, hasta 4.828 dólares.

En el plano geopolítico, el foco de los analistas estuvo puesto en las protestas en Irán, que se han saldado con la vida de más de 5.000 personas, según cifras de organizaciones, y en una posible intervención de EE.UU. en la nación persa.

Además, la situación en Venezuela y las amenazas arancelarias de Trump a países europeos por oponerse a su intención de hacerse con el control de Groenlandia también afectaron al mercado bursátil este enero. EFE

asg/jco/seo