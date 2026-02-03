Wall Street cierra en rojo tras fuertes caídas en el sector tecnológico

3 minutos

Nueva York, 3 feb (EFE).- Wall Street cerró este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,34 %, después de que se registraran fuertes descensos en del sector tecnológico que dejaron al índice Nasdaq con una caída del 1,43 %.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 166 puntos, hasta los 49.240 enteros; el selectivo S&P 500 bajaba un 0,84 %, hasta los 6.917 puntos; y el tecnológico Nasdaq un 1,43 %, hasta los 23.255.

Algunas de las empresas más importantes del sector tecnológico cerraron en rojo, incluyendo Microsoft y Meta Platforms, que presentaron resultados recientemente y que cayeron un 2,87 % y un 2,08 %, respectivamente.

Por su parte, Nvidia bajó un 2,84 % y Amazon, un 1,79 %.

«El apetito por el riesgo está desapareciendo de todo lo que tiene que ver con la tecnología», aseguró Josh Brown, director ejecutivo de Ritholtz Wealth Management, en un programa de la cadena CNBC.

Otra de las compañías que se vio afectada este martes fue el gigante de pagos digitales PayPal, que perdió un 20,31 %.

La plataforma reportó un beneficio y unos ingresos por debajo de lo esperado por los analistas. Rápidamente, reaccionó anunciando que el español Enrique Lores será su nuevo presidente y consejero delegado a partir del 1 de marzo con la intención de cambiar la estrategia de crecimiento de la empresa.

Por su parte, las acciones de Palantir subieron casi un 7 % después de que la empresa de tecnología de defensa presentara sólidos resultados financieros y previsiones optimistas.

Mientras, las acciones del Banco Santander cayeron un 6,81 % después de que este anunciara adquirir Webster Financial Corporation, la empresa matriz de Webster Bank, por 12.200 millones de dólares, y presentara un beneficio neto de 16.655 millones de dólares en 2025, un 12 % más que un año antes.

Una de las compañías que cerró el día al alza fue el gigante minorista Walmart, que, tras superar la barrera del billón de dólares de cotización en Wall Street, atrajo a los accionistas y sus títulos repuntaron un 2,72 %.

Los metales mantuvieron su particular volatilidad aunque siguen por bajo de los niveles récord alcanzados antes de la caída.

Las acciones del oro acabaron un 2,65 % más altas, tras llegar a subir más de un 6 % en solo un día, algo que no pasaba desde 2009 y los títulos de plata subieron un 10,14 %.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una subida del 1,72 %, hasta los 63,21 dólares el barril, después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaran un dron iraní, lo que añade incertidumbre a las conversaciones entre los dos países. EFE

ecs/jco/gpv