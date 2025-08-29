Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones baja un 0,20 % tras datos de inflación

Nueva York, 29 ago (EFE).- Wall Street cerró este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,20 % tras una jornada marcada por unos datos de inflación que sugieren que los precios siguieron aumentando en EE.UU. en julio.

Al cierre de la bolsa, el Dow Jones se situó en 45.544 puntos; el S&P 500 cedió un 0,64 %, hasta 6.460 unidades, y el Nasdaq recortó un 1,15 %, hasta los 21.455 enteros.

El Buró de Análisis Económico (BEA) publicó hoy el índice de gastos de consumo personal, una medida de inflación seguida por la Reserva Federal (Fed) para fijar su política monetaria, que se mantuvo en julio en el 2,6 %, igual que el mes anterior.

No obstante, la inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos, aumentó hasta el 2,9 %, una décima más que el mes anterior.

«Aunque el PCE subyacente —el indicador de inflación preferido por la Fed— cumplió las expectativas de los economistas al aumentar un 2,9 % interanual, supuso el tercer mes consecutivo de inflación al alza», dijo en una nota Bret Kenwell, analista de mercados de eToro.

La Fed celebrará su próxima reunión de política monetaria el próximo 16 de septiembre y se espera que dicte una baja de los tipos de interés, medida reclamada repetidamente por el presidente Donald Trump.

Aparte de eso, en el plano corporativo Nvidia bajó un 3,4 % tras conocerse que el gigante chino del comercio electrónico Alibaba ha creado un chip más avanzado que amenaza con ocupar el hueco de la estadounidense en China, donde EE.UU. le exige licencias de exportación.

Nvidia encabezó las pérdidas en el Dow Jones, seguida de Caterpillar (-3,6 %) y 3M (-1,2 %).

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 0,91 %, hasta los 64,01 dólares el barril, y al cierre de la sesión destacaba la subida del oro a 3.517 dólares la onza, impulsado por las expectativas de una bajada de los tipos.EFE

