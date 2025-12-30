Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones baja un 0,20 % tras las actas de la Fed



Nueva York, 30 dic (EFE).- Wall Street cerró este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 0,20 % tras una jornada marcada por la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed).

Al toque de campana, el Dow Jones se situó en 48.367 puntos; el S&P 500 cedió un 0,14 %, hasta 6.896 enteros; y el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,24 %, hasta 23.419 unidades.

Las actas de la Fed volvieron a mostrar división sobre el rumbo de la política monetaria de EE.UU. en un contexto de inflación persistente y el debilitamiento del mercado laboral, y apuntaron a que el banco central podría no mover ficha en los próximos meses.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed votó en diciembre a favor de recortar los tipos de interés en un cuarto de punto, hasta dejarlos en un rango entre el 3,5 % y el 3,75 %, pero la decisión más disputada en el seno del órgano desde 2019.

En el plano corporativo, Meta subió un 1,11 % tras anunciar ayer la compra de Manus, una empresa de inteligencia artificial (IA), por más de 2.000 millones de dólares, en medio de la competencia en este sector entre las grandes tecnológicas.

La última semana de diciembre suele ser positiva para la bolsa y es conocida como ‘el rally de Santa Claus’, pero de momento esta es la tercera sesión consecutiva en rojo.

Pese a ello, los principales indicadores parecen encaminados a cerrar el año con notables ganancias acumuladas, en torno al 15 y el 20 %. EFE

