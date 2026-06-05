Wall Street cierra en rojo y el Nasdaq se desploma un 4,18 % tras semana de récords

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Nueva York, 5 jun (EFE).- Wall Street cerró en rojo este viernes y el índice Nasdaq perdió un 4,18 % lastrado por un sector tecnológico hundido, pese a haber encadenado tres sesiones de récord esta semana.

Al cierre de la sesión bursátil, el principal indicador de la bolsa, el Dow Jones de Industriales, perdió un 1,35 %, hasta los 50.866 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 2,64 %, hasta los 7.383 enteros; y el tecnológico Nasdaq restó 1.121 unidades, hasta las 25.709 unidades.

Los tres principales indicadores de la Bolsa de Nueva York anotaron este viernes sus peores resultados desde hace meses. EFE

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