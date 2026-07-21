Wall Street cierra en verde, apoyado por las tecnológicas y pendiente de resultados

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Nueva York, 21 jul (EFE).- Wall Street cerró este martes en verde, apoyado por la subida del sector de semiconductores y pendiente de los resultados trimestrales de las grandes tecnológicas estadounidenses.

Al toque de campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 0,74 %, hasta 52.224 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,89 %, hasta 7.509 unidades, y el Nasdaq ganó un 1,29 %, hasta 25.837 enteros.

En la jornada de este lunes destacó la subida de fabricantes de semiconductores como 3M (7 %), Marvell Technology (6,68 %), Astera Labs (3,5 %) Micron (12 %) o Intel (8,6 %).

Esta semana publicarán sus resultados trimestrales titanes tecnológicos como Alphabet, IBM o Tesla, mientras que la próxima semana será el turno de Meta, Microsoft y Amazon.

Bret Kenwell, analista de inversiones de la firma eToro, apunta en una nota recogida por CNBC que las próximas dos semanas «serán decisivas para los resultados empresariales, y no solo para el sector tecnológico».

Según el experto, el trimestre pasado la incertidumbre geopolítica redujo las expectativas del mercado, pero ahora, «tras la racha alcista» de la bolsa, «los buenos resultados no siempre son suficientes».

«El mensaje general ya está claro: las empresas que no logran superar el elevado listón de Wall Street están siendo castigadas», anota.

En el plano geopolítico, EE.UU. llevó a cabo este lunes una nueva ronda de ataques contra Irán en la que sus fuerzas bombardearon centros de mando militar, capacidades marítimas, posiciones de lanzamiento de misiles y drones y sistemas de defensa aérea.

El Comando Central del país (CENTCOM) señaló que el tránsito de buques comerciales por el estrecho de Ormuz continúa y que, desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses han contribuido a facilitar el paso de aproximadamente 900 embarcaciones comerciales y 450 millones de barriles de crudo.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con tomar medidas si los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, bloquean el mar rojo, lo que hizo subir el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) un 2,02 %, hasta 84,91 dólares el barril.

En otros mercados, al cierre de la bolsa, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años repuntaba al 4,628 %; el oro subía a 4.089 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1402 dólares y el bitcóin ascendía a 66.416 dólares. EFE

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