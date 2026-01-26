Wall Street cierra en verde, pendiente de la Fed y los resultados de las Big Tech

2 minutos

Nueva York, 26 ene (EFE).- Wall Street cerró este lunes en verde, con el mercado pendiente de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) que concluirá el miércoles y de los resultados de las grandes tecnológicas que se publicarán a lo largo de la semana.

Según datos al cierre de la bolsa, el Dow Jones de Industriales subió un 0,64 %, hasta 49.412 unidades; el S&P 500 avanzó un 0,50 %, hasta 6.950 enteros, y el índice Nasdaq ganó un 0,43 %, hasta 23.601 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este fin de semana con incrementar los aranceles a Canadá hasta el 100 % si Ottawa llegaba a un acuerdo comercial con China, algo que el Gobierno de este país negó que tuviera intención de hacer.

Los analistas señalaban que las amenazas de aranceles de Trump minan la confianza de los inversores, lo que ha propiciado el alza en metales preciosos que sirven de refugio, como el oro y la plata, que hoy alcanzaron récords de 5.100 y 110 dólares, respectivamente.

También apuntaban a la posible inestabilidad presupuestaria en EE.UU. por la oposición demócrata a las políticas migratorias del Gobierno de Trump, sobre todo tras las muertes de dos estadounidenses a manos de agentes federales en operativos de este tipo en Minnesota.

Pese a todo, la bolsa subió hoy por las expectativas de que la Fed mantenga sin cambios los tipos de interés pero dé pistas sobre cuándo los recortará este año. Según la herramienta predictiva FedWatch, los mercados creen que esos recortes se darán a partir de junio.

También se espera que varias grandes tecnológicas estadounidenses, que son las empresas más grandes del mercado, arrojen unas buenas cifras trimestrales esta semana: Meta, Tesla y Microsoft publicarán sus resultados el miércoles y Apple, el jueves.

En el plano corporativo, la empresa de tierras raras USA Rare Earth subió casi un 8 %, tras dispararse previamente casi un 30 %, tras conocerse que el Gobierno de Trump se convertirá en uno de sus grandes accionistas con una inversión de 1.600 millones de dólares. EFE

nqs/jco/gad