Wall Street cierra en verde con el S&P 500 en un nuevo máximo histórico

2 minutos

Nueva York, 27 ago (EFE).- Wall Street concluyó este miércoles en verde y con el S&P 500 registrado un nuevo récord histórico de cierre, alcanzando los 6.481 puntos tras subir un 0,24 %, en una jornada que finalizó a las expectativa de los últimos resultados trimestrales de Nvidia.

Al toque de campana, el Dow Jones de Industriales subió un 0,32 % y el Nasdaq, un 0,21 %.

El mercado permanece ahora expectante a los resultados trimestrales de Nvidia, la segunda cotizada más valiosa en la actualidad y termómetro clave de la salud del mercado de la inteligencia artificial (IA).

Las acciones del gigante de los microchips, que representan aproximadamente el 8 % del S&P 500, se mantuvieron prácticamente sin cambios durante la sesión de hoy.

El fabricante de chips ha superado las expectativas de ganancias en 11 de los últimos 12 informes trimestrales, según FactSet.

Por otra parte, Wall Street volvió a ignorar hoy el pulso entre el presidente estadounidense, Donald Turmp, y la Reserva Federal en su cruzada por bajar los tipos, y que anteayer escribió un capítulo más tenso con la destitución de la gobernadora Lisa Cook por parte del mandatario.

«Los tipos de interés están a punto de bajar, y las ganancias tienden al alza. En conjunto, la inflación, los tipos de interés y las tendencias de las ganancias están respaldando el riesgo», afirmó Terry Sandven, estratega jefe de renta variable de U.S. Bank Asset Management, en una entrevista con CNBC.

En el plano corporativo, entre las cotizadas del Dow, destacaron hoy las subidas de Salesforce (2,63 %), UnitedHealth Group (1,19 %) y Chevron (1,15 %), con caídas para Merck (-1 %) y Nike (0,75 %).

Aparte, la empresa de plataformas de datos MongoDB registró un crecimiento de aproximadamente el 38 % después de presentar resultados que superaron las expectativas de Wall Street, y argumentaron que estos se debieron a la sólida demanda de IA que prevalece en el sector. EFE

