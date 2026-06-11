Wall Street cierra en verde con fuertes subidas tras cancelar Trump ataques a Irán

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Nueva York, 11 jun (EFE).- Wall Street cerró este jueves en verde y sus tres principales indicadores anotaron fuertes subidas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la cancelación de la ronda de ataques contra Irán prevista para esta noche.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba un 1,86 %, hasta los 50.848 puntos; el selectivo S&P avanzaba un 1,75 %, hasta los 7.394 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganaba un 2,54 %, hasta las 25.809 unidades.

La Bolsa de Nueva York se disparó justo después de que Trump anunciara con un mensaje en su red social, Truth Social, su decisión de cancelar los ataques programados para esta noche por avances en las conversaciones de paz con Irán.

El mandatario aseguró que los puntos finales del acuerdo han sido aprobados «tanto en lo conceptual como en los detalles» por todas las partes implicadas, «entre ellas Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto».

Trump afirmó también haber alcanzado un «gran acuerdo» de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, sin embargo, Teherán negó haber acordado ningún memorando de entendimiento con EE.UU., según la agencia de noticias Fars.

La noticia de se sumó al momento de optimismo en el mercado, en espacial entre el sector tecnológico, por la salida a bolsa de SpaceX este viernes, que será la mayor de la historia, y está presionando al alza al sector tecnológico.

Según la oferta pública inicial (OPI), un total de 555,6 millones de acciones a un precio fijo de 135 dólares por título le permitirá a SpaceX captar unos 75.000 millones de dólares, superando con creces el récord establecido en 2019 por la petrolera saudí Aramco, de 25.600 millones.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) caía un 2,6 %. Los contratos de futuros para el mes de julio del crudo de referencia en EE.UU. restaban 2,32 dólares al cierre de este jueves, hasta 87,71 dólares el barril.

Trump avanzó que el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz, que antes de la guerra era clave para una quinta parte del crudo mundial, «seguirá en pleno vigor y efecto hasta que se formalice la transacción».

En otros mercados, el oro subía un 2,5 %, hasta 4.236 dólares la onza; la plata, un 4,15 %, hasta 67,42 dólares la onza; y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. restaban 10 puntos básico, hasta 4,459 %. EFE

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