Wall Street cierra en verde después de que Trump dé por «casi terminada» la guerra en Irán

1 minuto

Nueva York, 9 mar (EFE).- Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,50 % después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara en una entrevista con la cadena CBS que la guerra contra Irán está «casi terminada».

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ganaba 239 puntos, hasta los 47.740 enteros; el selectivo S&P 500 subía un 0,83 %, hasta las 6.795 unidades, y el tecnológico Nasdaq aumentaba un 1,38 %, hasta los 22.695 puntos.

«Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea», declaró Trump en una entrevista telefónica con CBS que también provocó que los contratos a futuro del petróleo intermedio de Texas se moderase hasta 85,73 dólares por barril tras haber cerrado hoy en 94,77 dólares. EFE

