Wall Street cierra en verde tras caída del petróleo por optimismo sobre estrecho de Ormuz

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Nueva York, 27 may (EFE).- Wall Street cerró este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,36 %, después de que el precio del petróleo de Texas bajara hasta los 88 dólares el barril por el renovado optimismo ante una posible reapertura del estrecho de Ormuz.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 182 puntos, hasta los 50.644; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,02 %, hasta los 7.520 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,07 %, hasta las 26.674 unidades.

En las operaciones durante la sesión, el Dow Jones alcanzó un nuevo récord tras llegar a los 50.830 puntos.

La Bolsa de Nueva York cerró así una jornada ligeramente al alza impulsada por la caída de los contratos de futuros del WTI, el petróleo de referencia de Estados Unidos, que al término de la sesión restó 5,21 dólares respecto al cierre anterior y se situó en los 88,68 dólares el barril.

Esta bajada se produjo después de que la televisión estatal iraní anunciara que Estados Unidos se habría comprometido a retirar su cerco al estrecho de Ormuz e Irán a reanudar el tránsito de buques comerciales, según un borrador del memorando de entendimiento que ambos países están elaborando.

Además, las autoridades iraníes anunciaron haber iniciado contactos con Omán, el otro país con acceso al paso, para determinar cómo será el mecanismo del estrecho una vez esté abierto.

Sin embargo, la Casa Blanca aseguró poco después que el borrador del acuerdo obtenido por la televisión iraní es falso.

Durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, Trump descartó la posibilidad de cerrar un acuerdo que permita a Irán ejercer control sobre el estrecho y condicionó un posible pacto a que sus aliados en Oriente Medio, como Arabia Saudí o Catar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

En el plano corporativo, el sector tecnológico volvió a liderar las subidas, especialmente compañías especializadas en semiconductores, como Micron, que subió un 3,63 % al término de la sesión tras dispararse este martes y superar por primera vez el billón de dólares en capitalización bursátil.

En otros mercados, el oro, activo refugio, crecía un 1,19 %, hasta 4.448 dólares la onza; y la plata sumaba un 2,27 %, hasta 74,86 dólares la onza. EFE

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