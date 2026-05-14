Wall Street cierra en verde tras los resultados de Cisco Systems y la reunión EE.UU.-China

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Nueva York, 14 may (EFE).- Wall Street cerró este jueves en verde y el Dow Jones de Industriales subió un 0,75 %, tras una jornada marcada por los resultados de Cisco Systems, el debut de Cerebras en bolsa y la reunión mantenida entre los líderes de EE.UU. y China.

Al término de la sesión bursátil, el Dow Jones de Industriales se situó en los 50.063 puntos; el selectivo S&P 500 sumó un 0,77 %, hasta los 7.501 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,88 %, hasta las 26.635 unidades.

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, concluyeron hoy en el Gran Palacio del Pueblo la primera de sus reuniones en Pekín, que duró en torno a dos horas y cuarto y tuvo formato ampliado, con las delegaciones de ambos países presentes.

En este primer encuentro, Xi pidió a Estados Unidos «ser socios y no rivales» porque los intereses de sus países «superan sus diferencias», mientras que el mandatario estadounidense confió en que ambos gigantes tendrán un «futuro fantástico juntos» y alabó a su anfitrión como «un gran líder».

En el plano corporativo, el gigante de software Cisco Systems subió un 13 % después de que la tecnológica superara las expectativas de los analistas con sus resultados y previsiones del tercer trimestre.

La empresa, que también anunció el recorte de casi 4.000 puestos de trabajo, contribuyó al impulso del Dow Jones, que al cierre recuperó el nivel de los 50.000 puntos alcanzado a principios de año, apoyado también por la tecnológica Nvidia, que avanzó un 4 %.

Las acciones de Cerebras, empresa de inteligencia artificial especializada en chips de alto rendimiento, se dispararon en su debut en el Nasdaq de Wall Street y cerraron la sesión en 311,07 dólares, lo que supone una subida del 68,15 % respecto a su precio de salida a bolsa.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, bajó un 0,97 %, hasta los 4.661 dólares la onza; mientras que la plata retrocedió un 5,8 %, hasta los 84,16 dólares la onza. EFE

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