Wall Street cierra en verde y Dow Jones sube un 0,17 % con investigación a la Fed de fondo

2 minutos

Nueva York, 12 ene (EFE).- Wall Street cerró este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,17 %, con las tensiones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, como telón de fondo tras conocerse que el líder del banco central afronta una investigación federal.

Al cierre de la bolsa, el Dow Jones avanzó hasta los 49.590 puntos y el selectivo S&P 500 repuntó un 0,16 %, hasta los 6.977; mientras que el tecnológico Nasdaq aumentó un 0,26 %, hasta 23.733 unidades.

Powell anunció este domingo que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central, lo que representa un nuevo paso en las presiones de Trump al banco central.

La mayor petrolera de EE.UU., Exxon, cerró la jornada en rojo tras bajar un 0,57 %, mientras que sus principales competidoras en la bolsa de Nueva York, Chevron y Shell, subieron un 0,14 % y un 1,17 %, respectivamente.

Este cambio llega después de que Trump sugiriera dejar a Exxon fuera de sus planes para revitalizar el sector del petróleo en Venezuela y de que el máximo ejecutivo de la petrolera, Darren Woods, afirmara que «las construcciones y marcos comerciales» en el país lo convierten en «ininvertible».

El secretario de Energía, Chris Wright, declaró que Chevron y Shell forman parte del grupo de empresas que invertirán en Venezuela.

La jornada también estuvo marcada por las subidas récord del oro y la plata, que subieron un 9,82 % y un 7,28 %, respectivamente.

Además de la escalada de las tensiones entre la Fed y la Administración de Trump, los mercados también están pendientes de la agitación geopolítica, especialmente en Irán y Venezuela. EFE

ecs/asg/gad