Wall Street cierra en verde y el Dow Jones sube un 0,43 %

Nueva York, 9 sep (EFE).- Wall Street cerró este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,43 %, hasta los 45.711 enteros, mientras los inversores esperan nuevos datos sobre la economía de EE.UU. para poder anticipar los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed).

Al cierre del parqué, el S&P 500 subió un 0,27 %, hasta los 6.512 enteros, y el Nasdaq, un 0,37 %, hasta los 21.879 puntos.

El informe del índice de precios al productor (IPP) de agosto se publicará este miércoles, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) se publicará el jueves.

Los inversores mirarán estos datos con lupa, ya que podrían determinar las decisiones de los responsables de la política monetaria de la Fed en su reunión de la semana que viene.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, destacan, las subidas de UnitedHealth Group (8,64 %) después de que la compañía declarara en un documento regulatorio que prevé que la mayoría de sus miembros estarán inscritos en planes de seguro de Medicare con alta calificación el próximo año, así como los de Goldman Sachs (2,97 %).

Por otro lado, entre los descensos destacaban Sherwin-Williams (-3,69 %) y Apple (-1,48 %), empresa que hoy anunció sus últimos modelos de teléfonos inteligentes.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 0,59 %, hasta los 62,63 dólares el barril, en una reacción aparentemente comedida del mercado de energía al ataque israelí contra líderes del grupo palestino Hamás en la capital de Catar, Doha. EFE

