Wall Street cierra en verde y el Dow Jones sube un 1,05 %

2 minutos

Nueva York, 2 feb (EFE).- Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,05 %, tras un inicio de la jornada marcado por las caídas en algunas tecnológicas.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 515 puntos, hasta los 49.407 enteros; el selectivo S&P 500 sumó un 0,54 %, hasta las 6.976 unidades; y el tecnológico Nasdaq creció un 0,56 %, hasta los 23.592.

La Bolsa de Nueva York se recuperó hacia el final del primer día del mes de febrero pese a algunas bajadas, como la de Nvidia, que perdió un 2,89 %.

Sus acciones se vieron lastradas después de conocerse que su inversión en OpenAI se ha estancado, según explicaron personas familiarizadas con el asunto a The Wall Street Jornal.

La compañía planeaba invertir 100.000 millones de dólares para construir al menos 10 gigavatios de potencia informática para la matriz de ChatGPT.

Al margen, Amazon y Alphabet, que presentan cuentas esta semana, subieron un 1,51 % y un 1,68 %, respectivamente.

Dentro del índice S&P 500 destacó el descenso Walt Disney, que perdió un 7,4 % pese a publicar resultados por encima de las estimaciones de los analistas.

En otros mercados, el oro y la plata se recuperaron de las grandes caídas del anterior cierre, tras haber captado la atención del mercado por ejercer de refugio para muchos accionistas.

Mientras, los mercados mostraron cierta cautela al nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India -anunciado por Trump tras una conversación con el primer ministro indio, Narendra Modi- en la que le aseguró que dejará de comprar petróleo ruso, razón por la que el estadounidense le había aumentado los gravámenes.

Tampoco hubo grandes reacciones a la noticia de que el cierre parcial del Gobierno retrasará el informe de empleo, previsto para este viernes.

Por otro lado, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una bajada del 4,7 %, hasta los 62,14 dólares el barril, ante la noticia de que Irán ha aceptado reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos, lo que disminuyó el temor a una posible intervención militar estadounidense en la nación persa.

Además, la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que mantendrá estable el nivel de su oferta el próximo mes, a pesar de la subida de los precios del crudo, motivada, en gran parte, por la escalada de las tensiones entre EE.UU. e Irán. EFE

ecs/jco/gpv