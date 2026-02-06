Wall Street cierra en verde y el Dow Jones supera los 50.000 puntos por primera vez

Nueva York, 6 feb (EFE).- La bolsa de Wall Street cerró este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, terminó la jornada en máximos históricos al superar por primera vez en su historia los 50.000 puntos.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió un 2,47 %, hasta los 50.115 enteros; el selectivo S&P 500 ganó un 1,97 %, hasta los 6.932 puntos; y el tecnológico Nasdaq sumó un 2,18 %, hasta 23.031 unidades. EFE

