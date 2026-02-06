Wall Street cierra en verde y el Dow Jones supera los 50.000 puntos por primera vez

3 minutos

Nueva York, 6 feb (EFE).- La bolsa de Wall Street cerró este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, terminó la jornada en máximos históricos al superar por primera vez en su historia los 50.000 puntos.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió un 2,47 %, hasta los 50.115 enteros; el selectivo S&P 500 ganó un 1,97 %, hasta los 6.932 puntos; y el tecnológico Nasdaq sumó un 2,18 %, hasta 23.031 unidades.

Esta semana, los índices se han visto lastrados por la venta de acciones en el sector tecnológico, motivada por el nerviosismo ante posibles amenazas que puedan afectar el rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA), como la escasez de componentes.

En concreto, el Nasdaq fue el indicador más perjudicado, y en el cómputo semanal ha retrocedido un 1,8 %.

No obstante, las acciones tecnológicas repuntaron hoy, con rebotes para gigantes como Nvidia, que subió un 7 % al cierre.

El consejero delegado de la firma, Jensen Huang, defendió este viernes a la cadena CNBC que el fuerte aumento del gasto en infraestructuras de IA por parte de las grandes tecnológicas es «justificado, apropiado y sostenible».

Aseguró que los flujos de caja de estas compañías «van a empezar a crecer», impulsados por una demanda «altísima» de capacidad de computación.

Entretanto, Broadcom logró otro 7 %, Oracle un 5 % y Palantir, un 4,5 %.

«Ahora mismo estamos viviendo una fiebre del oro con la IA. Tenemos las inversiones que están realizando Google, Nvidia, Meta y Amazon», apuntó en una nota recogida por CNBC Gabriel Shahin, fundador de la firma Falcon Wealth Planning.

Por su parte, Amazon retrocedió hoy un 5 % tras publicar ayer sus resultados trimestrales, en los que decepcionó a los inversores al divulgar que prevé invertir 200.000 millones de dólares en gastos de capital.

La compañía reportó además que su negocio en la nube, Amazon Web Services (AWS), creció un 24 % en el cuarto trimestre y obtuvo unos ingresos netos de 35.579 millones de dólares.

Aunque la semana ha estado marcada por las tecnológicas y sus inversiones a medio plazo, el mercado también ha tenido en el punto de mira nuevos datos de empleo en EE.UU.

El pasado mes de enero hubo más de 180.000 despidos en el país, más del doble de los que se produjeron en el mismo periodo del año anterior, según un informe de la consultora Challenger, Gray & Christmas, dato que inquieta a los inversores.

Por otra parte, esta semana el gigante minorista Walmart se convirtió en el primer distribuidor tradicional en alcanzar el billón de dólares de capitalización bursátil, lo que impulsó el buen desempeño del índice Dow Jones, donde cotiza, con una subida este viernes del 3,34 % al cierre.

Con este hito, la compañía de grandes almacenes se une al pequeño grupo de empresas que han cruzado esta barrera en el que se encuentran Amazon, Nvidia o Meta Platforms, entre otras. La mayoría de las que forman parte de este selecto grupo están relacionadas con la tecnología.

También destacaron hoy los avances de IBM (+3,12 %), Cisco (+2,99 %), UnitedHealth (+3,02 %), Boeing (2,57 %) y Nike (+1,98 %).

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) descendió un 2,5 % en el cómputo semanal después de varios días de subidas y bajadas provocadas principalmente por las tensiones entre Irán y Estados Unidos. EFE

