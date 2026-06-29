Wall Street cierra en verde y el Dow Jones supera por primera vez los 52.000 puntos

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Nueva York, 29 jun (EFE).- Wall Street cerró este lunes con ganancias y el Dow Jones de Industriales superó por primera vez en su historia la barrera de los 52.000 puntos, impulsado por el debut de Alphabet en el índice y por el alivio de los inversores tras la pausa de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, mientras que el tecnológico Nasdaq se disparó un 2 %.

Al toque de campana, el Nasdaq subió un 2,07 % tras cinco sesiones consecutivas a la baja para situarse en 25.820 puntos, mientras que el S&P 500 sumó un 1,18 %, hasta 7.440 unidades, y el Dow Jones avanzó un 0,59 %, hasta 52.182 enteros.

Entre los valores destacados de la sesión figuró Alphabet, cuyas acciones subieron más de un 4 % en su primera jornada como integrante del Dow Jones, tras sustituir a Verizon en una reorganización del principal indicador bursátil estadounidense. EFE

jco/cpy