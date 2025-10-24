Wall Street cierra la semana con triple récord y el Dow Jones alcanza los 47.000 puntos

Nueva York, 24 oct (EFE).- Wall Street cerró la semana por todo lo alto, con récords en sus tres principales indicadores y el Dow Jones de Industriales por primera vez superando los 47.000 puntos tras conocerse un dato de inflación más débil de lo esperado en EE.UU. en septiembre.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 1,01 %, hasta 47.207 puntos; el S&P 500 avanzó un 0,79 %, hasta 6.791 unidades, y el Nasdaq ganó un 1,15 %, hasta 23.204 enteros, en los tres casos logrando máximos históricos.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. subió en septiembre un 3 % interanual (2,9 % en agosto) y un 0,3 % respecto al mes anterior, menos de lo previsto, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará más sus tipos de interés en adelante. EFE

