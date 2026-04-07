Wall Street cierra mixto, casi plano, pendiente del ultimátum de Trump a Irán

2 minutos

Nueva York, 7 abr (EFE).- Wall Street cerró mixto, casi plano, este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,18 % mientras que el mercado espera atento a que se cumpla el plazo del ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, desatar «el infierno» en el país.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 85 puntos, hasta los 46.584; el selectivo S&P 500 sumó un 0,08 %, hasta los 6.616 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,1 %, hasta las 22.017 unidades.

La Bolsa de Nueva York cerró casi estática en la que podría ser la última jornada antes de que se cumpla el plazo de Trump a Irán, que este fin de semana extendió hasta las 20.00 horas de Washington (00:00 GMT) de este martes.

En las últimas horas, el mandatario ha recrudecido el tono contra Teherán y ha llegado a amenazar con acabar con su civilización si no hay acuerdo.

Previamente, prometió destruir todas las centrales energéticas iraníes, así como sus puentes y carreteras para devolver al país persa a «la Edad de Piedra».

Aunque Trump aseguró este lunes que su ultimátum es «inaplazable», pese a haberlo hecho varias veces, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador en supuestas negociaciones de paz, pidió al mandatario estadounidense que extienda el plazo dos semanas.

«Los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica a la guerra que se libra actualmente en Oriente Medio avanzan de forma constante, firme y decidida, con posibilidades de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo», afirmó Sharif en un mensaje en X en el que pidió a Irán que reabra el estrecho durante ese mismo periodo.

En el plano corporativo, Apple cayó hoy un 2,07 % después de que medios como Nikkei Asia aseguraran que la empresa afronta «desafíos» a nivel de ingeniería para poder lanzar sus nuevos iPhones plegables.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró la sesión en 112,95 dólares el barril, un 0,48 % más que en la anterior.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, subía un 1,07 %, hasta los 4.734 dólares la onza; mientras que la plata sumaba un 0,26 %, hasta los 73,04 dólares.

El indicador del miedo de Wall Street, como se conoce al índice de volatilidad (VIX), avanzaba un 6,91 % al término de la jornada bursátil. EFE

ecs/jco/seo