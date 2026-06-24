Wall Street cierra mixto, con caídas en empresas de tecnología y pendiente del petróleo

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Nueva York, 24 jun (EFE).- Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto, con pérdidas en el S&P y el Nasdaq debido a nuevas caídas en las empresas de tecnología, y con el mercado pendiente del estrecho de Ormuz y la bajada en el precio del petróleo.

Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de la bolsa, subió un 0,35 %, hasta 51.848 unidades, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0,10 %, hasta 7.358 enteros, y el Nasdaq recortó un 0,43 %, hasta 25.476 puntos.

El sector tecnológico comenzó la jornada al alza pero terminó en rojo al sucumbir a las persistentes dudas sobre la sostenibilidad del ‘boom’ de la inteligencia artificial (IA), en el que las grandes empresas están invirtiendo cantidades ingentes.

Los analistas se fijaron especialmente en el fabricante de semiconductores Micron, que bajó un 0,31 % durante la jornada pero después de presentar sus resultados trimestrales al toque de la campana se disparaba un 12 %, en una buena reacción a sus pronósticos de negocio.

El sector tecnológico bajó un 0,6 %, y hubo bajadas más moderadas que ayer para Sandisk (-2,5 %), Arm (-2 %) y Marvell (-0,84 %).

SpaceX, la firma aeroespacial y de IA del magnate Elon Musk, bajó hoy un 1, % y se situaba en 154 dólares por acción, en torno a su precio de debut bursátil.

Mientras tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI) se situó en 70,34 dólares el barril, su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, a medida que el mercado constata la recuperación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

La bajada en el precio del Texas, y las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra las grandes petroleras al no ver un abaratamiento instantáneo en el precio de la gasolina, propiciaron caídas en el sector de la energía (-1,7 %).

ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, las principales petroleras del país, cayeron más del 2 %.

En otros mercados, el oro cayó un 3,2 %, hasta 4.016 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a diez años bajó al 4,398 %, el dólar se cambiaba a 1,13 dólares y el bitcóin bajaba a 60.800 dólares. EFE

nqs/jco/cpy