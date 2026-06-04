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Wall Street cierra mixto, entre rotación de carteras y nuevas dudas sobre la IA

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Nueva York, 4 jun (EFE).- Wall Street cerró este jueves mixto tras una sesión marcada por los cambios en las carteras de los inversores, que apostaron por acciones de salud y finanzas ante las dudas renovadas sobre la sostenibilidad del ‘boom’ de la inteligencia artificial (IA).

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 1,73 %, hasta 51.562 puntos y el S&P 500 ascendió un 0,41 %, hasta 7.584 unidades, mientras que el tecnológico Nasdaq viró al rojo y bajó un leve 0,09 %, hasta 26.830 enteros.

Una de las protagonistas de la jornada fue la empresa de semiconductores Broadcom, que cayó un 12,6 % tras divulgar que mantiene sus previsiones de ventas de chips de IA para 2027, en lugar de incrementarlas, pese a una buena demanda y a un acuerdo reciente con Google.

Broadcom tuvo un efecto contagio en el sector de semiconductores, con bajadas en Arm (-4,5 %), Micron (-7,7 %) o AMD (-3,5 %).

La firma de ciberseguridad CrowdStrike bajó un 3,8 % tras publicar unos ingresos trimestrales dentro de las expectativas pero no emitir unos pronósticos de negocio sorprendentes, según los analistas.

Por sectores, el tecnológico tuvo las mayores pérdidas (-1,4 %), pero predominaron las ganancias, que estuvieron encabezadas por las empresas de salud (3,2 %), finanzas (2,7 %) y comunicación (2,1 %).

Los movimientos de hoy «sugieren el principio de una rotación, y también recuerdan que no todas las acciones de IA son iguales y hay diferentes expectativas en cada una», dijo el analista Dennis Folmer, de Montis Financial, citado por CNBC.

El mercado rompió ayer una racha de récords que se alargaba tres días, y en la que el optimismo por la IA se impuso a la incertidumbre sobre la crisis en Oriente Medio, la negociación entre EE.UU. e Irán para finalizar la guerra y la normalización en el estrecho de Ormuz.

En otros mercados, el petróleo de Texas, bajó hoy un 3,1 %, hasta 93,04 dólares el barril, tras darse a conocer que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechaza reanudar la guerra contra Irán.

Al cierre de la bolsa, el oro subía a 4.505 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años bajaba al 4,473 %, el euro se cambiaba a 1,16 dólares y el bitcóin caía a 63.400 dólares. EFE

nqs/jco/nvm

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