Wall Street cierra mixto, pero con S&P 500 y Nasdaq en máximos históricos

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Nueva York, 15 abr (EFE).- Wall Street cerró mixto este miércoles, pero el S&P 500 y el Nasdaq, que aglutinan a las grandes empresas y a las tecnológicas, alcanzaron nuevos máximos históricos en medio de optimismo ante la posibilidad de que EE.UU. llegue a un acuerdo que termine con la guerra en Irán.

El S&P 500 sumó un 0,8 % y terminó la jornada en 7.022,89 puntos, superando su récord del 28 de enero, mientras que el Nasdaq avanzó un 1,60 %, hasta 24.016 unidades. El Dow Jones de Industriales bajó un 0,15 %, hasta 48.463 enteros. EFE

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