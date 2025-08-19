Wall Street cierra mixto con el S&P 500 lastrado por las caídas en valores tecnológicos

Nueva York, 19 ago (EFE).- La Bolsa de Nueva York cerró este martes en terreno mixto, con el S&P 500 retrocediendo debido en gran medida a la caída del 3,5 % de las acciones de Nvidia y otros grandes valores tecnológicos.

Al cierre del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 bajó un 0,59 %, hasta 6.411 unidades; el Dow Jones avanzó 0,02 %, hasta situarse en 44.922 puntos, y el tecnológico Nasdaq cayó 1,46 %, hasta 21.314 enteros.

Wall Street concluyó su jornada hoy con la caída de las acciones de empresas tecnológicas de gran capitalización e importantes fabricantes de chips, que además de Nvidia incluyó a Advanced Micro Devices (-5,4 %) o Broadcom (-3,6 %), mientras que las de la compañía de software Palantir perdieron más de 9 %, siendo el valor con peor desempeño del S&P 500.

«Tras una alza histórica de más del 40 % en el Nasdaq desde abril, una pausa es normal mientras el mercado se recalibra en torno a los últimos datos económicos y la política anticipada de la Reserva Federal (Fed)», dijo a CNBC Jayson Bronchetti, director de inversiones de Lincoln Financial.

Esta semana la atención está principalmente puesta en la actividad de la Fed, ya que este miércoles se publican las actas de la reunión de julio y posteriormente sus directivos se reunirán en Jack Hole (Wyoming), donde su presidente, Jerome Powell, ofrecerá el viernes un esperado discurso donde comunicará su decisión sobre los tipos de interés.

Entre las mayores cotizadas del Dow, las máximas ganancias fueron para la cadena minorista Home Depot (3,17 %) y Sherwin Williams (2,53 %), mientras que las pérdidas las encabezaron Nvidia (-3,5 %), Boeing (-3,19 %) y Amazon (-1,5 %).

Por su parte, Intel también cerró con una subida del casi el 7 % después de que la Administración Trump confirmara su intención de hacerse con el 10 % de su accionariado para tratar de revitalizar al fabricante de chips estadounidense.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una caída del 1,72 %, hasta los 62,33 dólares el barril, debido a la posibilidad de que Rusia y Ucrania se reúnan próximamente para negociar una salida al conflicto mediada por Estados Unidos. EFE

