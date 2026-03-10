Wall Street cierra mixto con leves fluctuaciones mientas el petróleo se desploma

Nueva York, 10 mar (EFE).- Wall Street cerró mixto este martes con leves fluctuaciones y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,07 %, mientras el petróleo intermedio de Texas (WTI) se desplomó casi un 12 % tras superar los 100 dólares el barril este fin de semana por la guerra en Oriente Medio.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 34 puntos, hasta los 47.406 enteros; el selectivo S&P 500 perdió un 0,21 %, hasta las 6.781 unidades; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,01 %, hasta los 22.697.

La Bolsa de Nueva York cerró tras una agitada jornada de movimientos, pero ligeros, marcada por la caída del precio del crudo y con los inversores con la mirada puesta en la evolución de las hostilidades en Oriente Medio tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán, que han escalado a otros países de la región.

El WTI cayó un 11,94 %, hasta los 83,45 dólares el barril, después de que la Armada de EE.UU. desmintiera que haya escoltado un petrolero a través del estrecho de Ormuz, controlado por Teherán y por donde circula en torno al 20 % del petróleo mundial.

Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido de que cualquier intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz sería respondido «veinte veces más fuerte» que las acciones anteriores en un intento de disuadir ataques iraníes a la navegación.

En el plano corporativo, destacaron las tecnológicas Micron e Intel, que finalizaron con una subida del 3,54 % y el 2,63 %, respectivamente.

Mientras, Amazon, que este martes veía cómo una jueza federal de Estados Unidos bloqueaba temporalmente a la empresa de inteligencia artificial Perplexity el acceso a su portal para impedir que sus agentes de IA efectúen búsquedas o compras en nombre de los usuarios, logró acabar la jornada con una subida del 0,39 %.

En otros mercados, el oro, activo refugio en momentos de incertidumbre, subió un 2 %, hasta los 5.205 dólares la onza, y la plata un 4,78 %, hasta los 88,57 dólares. EFE

