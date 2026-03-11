Wall Street cierra mixto mientras los inversores monitorean los precios del crudo

2 minutos

Nueva York, 11 mar (EFE).- Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto, mientras los inversores monitorean la guerra de EE.UU. e Israel con Irán, la respuesta de Teherán y sus efectos en los precios del petróleo.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un 0,61 %, hasta 47.417 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,08 %, hasta 6.775 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,08 %, hasta 22.716 enteros.

El foco del mercado está puesto en el crudo estadounidense, que hoy subió un 4,55 %, hasta 87,25 dólares el barril, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció en París que liberará gradualmente 400 millones de barriles de crudo al mercado.

La decisión de la AIE de sacar al mercado un tercio de las reservas estratégicas de sus 32 estados miembros se debe a la crisis actual de subida de precios por el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, en medio de la guerra de EE.UU. e Israel con Irán, que se ha extendido a otros países de Oriente Medio.

Esta es la mayor liberación de reservas en la historia de la AIE, creada tras la primera crisis petrolera de 1973.

Hasta ahora, al menos 1.230 personas han fallecido en Irán desde que comenzó el conflicto, según datos divulgados por la nación persa el pasado jueves 5.

Mientras, la campaña israelí de bombardeos contra el sur, el este de Líbano y su capital, principalmente, ha causado ya más de 500 muertos y 1.300 heridos, según datos locales, así como el desplazamiento forzoso de 700.000 personas que han tenido que huir de sus casas desde el 2 de marzo.

Por otro lado, hoy se dio a conocer que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se mantuvo en febrero en un 2,4 % interanual, el mismo nivel del mes anterior y a tono con las expectativas del mercado.

La inflación subyacente, que excluye los índices de energía y los alimentos, también se mantuvo estable, en un 2,5 %, según informó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

En el plano corporativo, las acciones de la tecnológica estadounidense Oracle cerraron este miércoles con una subida del 9,18 % después de que las ganancias e ingresos del proveedor de software para el tercer trimestre fiscal superaran las expectativas de los analistas. EFE

asg/jco/rcf