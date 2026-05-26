Wall Street cierra mixto y con nuevo récord del S&P 500, pendiente de acuerdo sobre Ormuz

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Nueva York, 26 may (EFE).- Wall Street cerró este jueves en terreno mixto: su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 0,23 % y el selectivo S&P 500 anotó un nuevo récord mientras los inversores siguen pendientes de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Al cierre del parqué neoyorquino el Dow Jones restaba 118 puntos, hasta los 50.461; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,61 %, hasta los 7.519 enteros ; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 1,19 %, hasta las 26.656 unidades.

En las operaciones durante la jornada, el índice de las 500 empresas líderes en Estados Unidos marcó un nuevo máximo intradía tras alcanzar los 7.539 puntos.

La Bolsa de Nueva York sigue atentamente el desarrollo de las conversaciones entre Washington y Teherán después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera este domingo que «avanzan favorablemente» tras acercar posturas durante el fin de semana.

Aun así, no todo es esperanza, porque Trump se mantuvo en que si las negociaciones fracasan, retomará la ofensiva militar contra Irán «más grande y fuerte que nunca».

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, avanzó, durante un viaje en India, que las conversaciones «tomarán días».

Mientras tanto, EE.UU. lanzó este martes «ataques de autodefensa» en el sur de Irán, por lo que Teherán acusó a EE.UU. de violar la tregua y advirtió de represalias.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una bajada del 2,8 %, hasta los 93,89 dólares el barril.

En el plano corporativo, las tecnológicas lideraron las subidas durante la sesión presionando al alza al Nasdaq y llevando al S&P 500 a anotar un nuevo récord.

Una de las protagonistas fue la tecnológica Micron, especializada en la fabricación de chips de memoria, alcanzó este martes por primera vez el billón de dólares en capitalización bursátil, tras dispararse en Wall Street.

Al término de la sesión, los títulos sumaban un 19,29 %.

En otros mercados, el oro, activo refugio, restaba un 0,35 %, hasta los 4.507 dólares la onza; mientras que la plata avanzaba un 1,42 %, hasta los 77,28 dólares. EFE

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