Wall Street cierra verde, con el Dow Jones en 53.000 puntos y repunte de las tecnológicas

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Nueva York, 6 jul (EFE).- Wall Street cerró este lunes en verde, con un nuevo hito para el Dow Jones de Industriales, que superó los 53.000 puntos por primera vez, y un repunte en las empresas de semiconductores tras varios días de dudas sobre su futuro.

Al toque de la campana, el Dow Jones avanzó un 0,29 %, hasta 53.055 puntos; el S&P 500 progresó un 0,72 %, hasta 7.537, y el Nasdaq ganó un 1,12 %, hasta 26.121.

La bolsa comenzó la jornada con prudencia, pero se impuso el optimismo tras las ganancias generalizadas de la semana pasada, que fue más corta porque el viernes se celebró por adelantado el festivo del Día de la Independencia (4 de julio).

Por sectores, los mayores avances fueron hoy para el tecnológico (1,3 %) y el de comunicaciones (1,6 %).

La fabricante de computadoras Dell se disparó un 4,3 % después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, alentara a comprar sus productos esta mañana desde el Despacho Oval.

Trump protagonizó una apertura de la sesión simbólica junto a la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq para celebrar el lanzamiento de las ‘Cuentas Trump’ para niños de EE.UU., financiadas en parte por el magnate Michael Dell, fundador de la empresa tecnológica.

También subieron AMD (6,6 %), Oracle (2,5 %) %, Marvell (1,6 %), Teradyne (2,8 %) y Western Digital (7,1 %), que se habían visto lastradas en los últimos días por las dudas en torno a la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA).

Trump también influyó en la cotización del bitcóin, que rondaba casi 64.000 dólares hoy, tras afirmar en ese mismo acto que se considera un hombre muy interesado en las criptomonedas cuando le preguntaron si esa divisa digital se integrará en las ‘Cuentas Trump’.

Mientras, Microsoft bajó un 1 % tras anunciar la eliminación de 4.800 puestos de trabajo, un 2,1 % de su plantilla global, por una restructuración relacionada con el impacto de la IA y que afectará especialmente a la división de videojuegos Xbox.

SpaceX recortó un 1 % en vísperas de que sus acciones se incorporen al Nasdaq-100, el índice que agrupa a las principales compañías tecnológicas no financieras, lo que puede afectar a operaciones de opciones con fondos indexados que replican a ese selectivo.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó a 68,55 dólares el barril después de que la alianza petrolera OPEP+ decidiera aumentar su producción en agosto. EFE

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