Wall Street cierra verde, pero el S&P y el Nasdaq acumulan pérdidas en julio

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Nueva York, 31 jul (EFE).- Wall Street cerró en verde este viernes, pero salda un mes de julio volátil en terreno mixto, con pérdidas en el S&P y el Nasdaq debido al conflicto en Oriente Medio, las dudas sobre la política monetaria en EE.UU. y el futuro de las tecnológicas.

Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales subió un 0,53 %, hasta 52.485 puntos; el selectivo S&P avanzó un 0,70 %, hasta 7.489 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganó un 1 %, hasta 25.373 unidades.

En el mes, el Dow sube un 0,3 %, enlazando su cuarto mes consecutivo al alza, según CNBC, pero el S&P 500 baja un 0,1 % y el Nasdaq un 3,2 %.

La semana ha sido positiva, con un progreso en torno al 1 % para los tres indicadores.

Uno de los principales factores del movimiento ha sido la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener los tipos de interés sin cambios, aunque sigue preocupando el efecto inflacionista del aumento de los precios de la energía y el bloqueo del estrecho de Ormuz por el conflicto en Oriente Medio.

El Dow cayó el miércoles cuando se conoció la decisión, más de 1.100 puntos, pero rebotó el jueves.

Los analistas de Federated Hermes señalaban hoy que la política monetaria está también «condicionada por las dudas en torno a los ‘shocks’ temporales de oferta, la inversión impulsada por la inteligencia artificial (IA)» y la menor divulgación de pronósticos en los resultados trimestrales de las empresas.

Por su parte, la economista de PIMCO Tiffany Wilding señalaba que una «cuestión de fondo» es si va a cambiar la tolerancia de la Fed hacia una inflación persistentemente situada en un «dos y pico porciento» bajo la presidencia de Kevin Warsh.

Las dudas sobre la estrategia de Warsh para el banco central llevaron a que el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años se disparara a su mayor nivel desde 2007, en torno al 5,26 %, mientras que el del bono a 10 años, de referencia, se acerca al 4,8 %.

El petróleo de Texas, mientras tanto, cerró hoy en 84,67 dólares el barril y acumula una subida de casi el 22 % en el mes de julio después de que EE.UU. e Irán reanudaran los bombardeos y el conflicto se extendiera a otros países, aunque la situación sigue siendo incierta.

«Una reunión entre Trump y Netanyahu, una pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán y una renovada actividad diplomática han aumentado las esperanzas de que se puedan reanudar las conversaciones de alto el fuego», dijo hoy en una nota el analista Masanori Odaka, de Rystad Energy.

Por sectores, las mayores ganancias del mes son para las empresas de energía (11 %) y las financieras (6 %). Las tecnológicas bajan un 0,5 %, pero destacan los subsectores de componentes (-20 %) y de software (+13 %), según Fidelity.

Este mes, publicaron sus resultados trimestrales la gran banca de EE.UU., que aumentó sus beneficios en un entorno de altos tipos de interés, y las Big Tech, que también incrementaron ganancias pero atraviesan volatilidad en bolsa por su ingente gasto para apoyar el desarrollo de la IA.

Apple, entretanto, cayó hoy un 7,4 % tras advertir ayer de problemas de suministro, en concreto de chips de memoria, lo que ha borrado 460.000 millones de valor en su peor jornada en el mercado, y la segunda peor para cualquier cotizada estadounidense.

También está en el punto de mira SpaceX, la empresa aeroespacial y de IA de Elon Musk, que tras su mediática salida a bolsa ha perdido un 36 % de valor en julio y publicará la semana que viene sus resultados. EFE

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