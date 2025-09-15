Wall Street cierra verde tras avances en negociación EEUU-China y ante reunión de la Fed

Nueva York, 15 sep (EFE).- Wall Street cerró este lunes con sus principales indicadores en positivo tras una sesión en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó avances en el diálogo comercial de su país con China, que está teniendo lugar en Madrid.

Al toque de campana, el Dow Jones avanzó un 0,11 %, el S&P 500 subió un 0,47 % y el Nasdaq aumentó un 0,94 %.

Trump dijo hoy que las negociaciones con el gigante asiático han transcurrido «muy bien» y adelantó que «pronto» podría haber un acuerdo sobre la red social TikTok.

«¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una ‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!», escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario anunció también que dialogará por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping, el próximo viernes y aseguró que entre ambas naciones «¡la relación sigue siendo muy fuerte!».

Las delegaciones comerciales de Washington y Pekín se han reunido en la capital española desde el fin de semana en su cuarta ronda de negociaciones en busca de un acuerdo sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok, a dos días de que se cumpla el plazo para que la plataforma de vídeos deje de funcionar en EE.UU.

Por otra parte, mientras continuaban las conversaciones entre ambos países, el regulador del mercado chino afirmó que Nvidia (que hoy cerró prácticamente plano) violó la ley antimonopolio del país y que continuaría su investigación sobre el fabricante de chips estadounidenses.

El mercado permanece también a la espera de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de esta semana para tratar una posible bajada de los tipos de interés.

Los datos publicados la semana pasada reflejaron cómo el banco central tiene dificultades para mantener la inflación bajo control y el pleno empleo en EE.UU., lo que hace esperar una bajada de los tipos que los analistas sitúan en 25 puntos básicos.

En cuanto al plano corporativo hoy, las acciones de Tesla subieron un 3 % después de que su director ejecutivo, Elon Musk, anunciara que ha comprado un paquete de títulos por un valor de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros), lo que se traduce en casi 2,6 millones de acciones.

Entre las 30 cotizadas del Dow también destacaron los avances de Amazon (1,44 %), Apple (1,12 %), International Business Machines (1,1 %) y Microsoft (1 %), entre otros; con caídas para Merck (-1,2 %) y McDonald’s (-1,09 %). EFE

