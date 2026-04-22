Wall Street cierra verde y con nuevos récords tras ampliar EE.UU. la tregua con Irán

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Nueva York, 22 abr (EFE).- Wall Street cerró este miércoles en verde y con nuevos récords en los índices S&P 500 y Nasdaq después de que Estados Unidos anunciara la ampliación de su alto el fuego con Irán.

Al término de la sesión, el Dow Jones subió un 0,69 %, hasta 49.490 puntos; el selectivo S&P progresó un 1,05 %, hasta 7.137 unidades, y el Nasdaq ganó un 1,64 %, hasta 24.657 enteros.

El mercado rebotó tras dos días de pérdidas por la expectativa de avances en la crisis en Oriente Medio, aunque el petróleo ha seguido presionado al alza por las tensiones en el estrecho de Ormuz. EFE

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