Wall Street cierra verde y el Dow Jones sube un 0,86 % por expectativa de bajada de tipos

2 minutos

Nueva York, 3 dic (EFE).- Wall Street cerró este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,86 % ante unos datos de empleo flojos en EE.UU. que alimentaron las expectativas de una próxima bajada de tipos de interés.

Al cierre, el Dow Jones de Industriales se situó en 47.882 unidades; el S&P 500 avanzó un 0,30 %, hasta 6.849 enteros, y el Nasdaq se incrementó un 0,17 %, hasta 23.454 puntos.

La firma de procesamiento de nóminas ADP publicó hoy que en noviembre registró una pérdida neta de 32.000 empleos en el sector privado, que afectó especialmente a las pequeñas empresas, lo que supone un giro respecto al alza de 47.000 anotada en octubre.

El dato llega en un contexto excepcional debido al reciente cierre parcial del Gobierno estadounidense, que provocó que el Departamento de Trabajo cancelara varias publicaciones oficiales, incluyendo el informe de empleo de octubre, además de retrasar hasta el 16 de diciembre los datos de noviembre.

Pese a ser flojo, el dato contribuyó a pintar un panorama de enfriamiento en el mercado laboral de EE.UU. que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal dicte un recorte de tipos de un cuarto de punto en su reunión del 10 y 11 de diciembre.

Mientras tanto, dos grandes minoristas publicaron resultados trimestrales: la cadena de grandes almacenes Macy’s y la de tiendas de descuentos Dollar Tree, que en ambos casos divulgaron un aumento de ventas y una mejora en sus pronósticos.

Macy’s bajó un 1,1 % en bolsa y Dollar Tree subió un 3,6 %.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, las mayores ganancias fueron para UnitedHealth (4,7 %) y Goldman Sachs (2,6 %), y las mayores pérdidas para Microsoft (-2,5 %) y Travelers (-1,46 %).

Microsft bajó después de que el medio The Information reportara que la tecnológica ha rebajado sus cuotas de ventas ligadas a la inteligencia artificial (IA), lo que fue interpretado como una mala señal de demanda, y algo que la empresa negó.

En otros mercados, el bitcóin, la criptomoneda más utilizada, siguió la tendencia alcista y hoy rebasó los 93.000 dólares. EFE

nqs/jco/cpy