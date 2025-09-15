Wall Street empieza la semana al alza y el Dow Jones gana un 0,05 por ciento

1 minuto

Nueva York, 15 sep (EFE).- Wall Street abrió este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,05 %, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anotara hoy que el diálogo comercial entre su país y China ha transcurrido «muy bien» y adelantara que «terminará pronto» con un acuerdo sobre una empresa que todos interpretaron como TikTok.

Diez minutos después del toque de campana: el S&P 500 subía un 0,41 % y el Nasdaq, un 0,63 %.

Los ojos de los analistas estaban hoy en las acciones de Tesla, que subieron un 6 % después de que el director ejecutivo de esa compañía, Elon Musk, comprara acciones del fabricante de automóviles por un valor de 1.000 millones de dólares, lo que se traduce en casi 2,6 millones de acciones.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, destacan las subidas de Amazon (1,64 %) y Apple (1,57 %), así como las bajadas de Nvidia (-1,6 %) y 3M (-0,58 %).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía esta mañana a 63,24 dólares el barril. EFE

syr-int/fjo/jgb