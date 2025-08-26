The Swiss voice in the world since 1935

Wall Street ignora la decisión de Trump de destituir a gobernadora de la Fed y abre plano

Nueva York, 26 ago (EFE).- Wall Street empezó este martes en terreno mixto, pero prácticamente plano, a pesar de que ayer a última hora de la tarde se hiciera pública la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.

Quince minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales ganaba un 0,05 %; el selectivo S&P 500 perdía un 0,02 % y el Nasdaq caía un 0,10 %.

Trump anunció el despido en una carta publicado a través de su cuenta de Truth Social, en la que aseguró que actuaba bajo el amparo del Artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913.

Por otra parte, los operadores también están muy pendientes esta semana de los próximos resultados financieros de Nvidia, programados para después del cierre de la bolsa el miércoles, y que llegan una vez que el Gobierno estadounidense ha decidido involucrarse de lleno en el mercado de los semiconductores haciéndose con un 10 % de las participaciones de Intel. EFE

