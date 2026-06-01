Wall Street inicia junio con otro triple récord, más atento a las tecnológicas que a Irán

2 minutos

Nueva York, 1 jun (EFE).- Wall Street cerró este lunes, primer día de junio, con nuevos récords en sus tres principales indicadores, más atento a los buenos pronósticos del sector tecnológico que a la paralización de las negociaciones entre EE.UU. e Irán.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió el 0,09 %, hasta los 51.078 puntos; el S&P 500 avanzó el 0,26 %, hasta las 7.599 unidades, y el Nasdaq progresó el 0,42 %, hasta los 27.086 enteros.

Se trata de la segunda sesión consecutiva con máximos históricos para los tres indicadores, que terminaron la semana pasada y el mes de mayo con ganancias acumuladas, especialmente el Nasdaq.

Nvidia se disparó hoy el 6,25 %, tras presentar un nuevo chip para computadoras personales, lo que propulsó la cotización de fabricantes de esos aparatos, como Dell (10,7 %) y HP (8,5 %).

También elevó el optimismo la noticia de que Anthropic, líder en inteligencia artificial (IA) y desarrolladora del asistente Claude, presentó al regulador bursátil, de manera confidencial, documentación para su salida a bolsa, todavía pendiente de fecha.

Casi todos los sectores corporativos del S&P 500 cerraron con pérdidas, con excepción del tecnológico (2,5 %) y el de energía (1,8 %), vinculado a los precios del petróleo, que hoy se dispararon ante el estancamiento del proceso de paz entre EE.UU. e Irán.

El petróleo de Texas subió el 5,49 %, hasta los 92,16 dólares el barril en reacción a la paralización por parte de Irán de las negociaciones de paz con EE.UU., debido a la ofensiva israelí en el Líbano, unos días después de que ambos países llegaran a un preacuerdo.

El futuro de las negociaciones y la normalización del estrecho de Ormuz es incierto pese al posterior anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que el diálogo continúa tras un supuesto acuerdo con Hizbulá e Israel.

Esta semana, los inversores centrarán también su atención en el informe oficial del empleo en Estados Unidos durante mayo, que se publicará el viernes y que podría ofrecer nuevas pistas sobre la salud del mercado laboral y el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal.

En otros mercados, al cierre de la bolsa, el oro bajaba a 4.512 dólares la onza, el rendimiento del bono a diez años se situaba en el 4,453 %, el euro se cambiaba a 1,16 dólares y el bitcóin bajaba a 71.528 dólares. EFE

nqs/jco/jrg