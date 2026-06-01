The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Wall Street inicia junio con otro triple récord, más atento a las tecnológicas que a Irán

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 1 jun (EFE).- Wall Street cerró este lunes, primer día de junio, con nuevos récords en sus tres principales indicadores, más atento a los buenos pronósticos del sector tecnológico que a la paralización de las negociaciones entre EE.UU. e Irán.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió el 0,09 %, hasta los 51.078 puntos; el S&P 500 avanzó el 0,26 %, hasta las 7.599 unidades, y el Nasdaq progresó el 0,42 %, hasta los 27.086 enteros.

Se trata de la segunda sesión consecutiva con máximos históricos para los tres indicadores, que terminaron la semana pasada y el mes de mayo con ganancias acumuladas, especialmente el Nasdaq.

Nvidia se disparó hoy el 6,25 %, tras presentar un nuevo chip para computadoras personales, lo que propulsó la cotización de fabricantes de esos aparatos, como Dell (10,7 %) y HP (8,5 %).

También elevó el optimismo la noticia de que Anthropic, líder en inteligencia artificial (IA) y desarrolladora del asistente Claude, presentó al regulador bursátil, de manera confidencial, documentación para su salida a bolsa, todavía pendiente de fecha.

Casi todos los sectores corporativos del S&P 500 cerraron con pérdidas, con excepción del tecnológico (2,5 %) y el de energía (1,8 %), vinculado a los precios del petróleo, que hoy se dispararon ante el estancamiento del proceso de paz entre EE.UU. e Irán.

El petróleo de Texas subió el 5,49 %, hasta los 92,16 dólares el barril en reacción a la paralización por parte de Irán de las negociaciones de paz con EE.UU., debido a la ofensiva israelí en el Líbano, unos días después de que ambos países llegaran a un preacuerdo.

El futuro de las negociaciones y la normalización del estrecho de Ormuz es incierto pese al posterior anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que el diálogo continúa tras un supuesto acuerdo con Hizbulá e Israel.

Esta semana, los inversores centrarán también su atención en el informe oficial del empleo en Estados Unidos durante mayo, que se publicará el viernes y que podría ofrecer nuevas pistas sobre la salud del mercado laboral y el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal.

En otros mercados, al cierre de la bolsa, el oro bajaba a 4.512 dólares la onza, el rendimiento del bono a diez años se situaba en el 4,453 %, el euro se cambiaba a 1,16 dólares y el bitcóin bajaba a 71.528 dólares. EFE

nqs/jco/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR