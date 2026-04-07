Wall Street remonta un 2 % tras aceptar Trump alto el fuego si Irán reabre Ormuz

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Nueva York, 7 abr (EFE).- Los contratos de futuros de Wall Street subían un 2 % este martes, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumando casi 1.000 puntos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar dos semanas el ultimátum a Irán si este aprueba la reapertura «total, inmediata y segura» del estrecho de Ormuz.

En torno a las 19:00 hora de Nueva York (23:00 GMT), los futuros del Dow Jones crecían un 2,07 %, hasta los 47.780 puntos; los del selectivo S&P 500 avanzaban un 2,08 %, hasta los 6.795 enteros; y los del tecnológico Nasdaq subían un 2,33 %, hasta las 24.938 unidades.

Los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York avanzaron en las operaciones tras el cierre del mercado después de que Trump diera el visto bueno a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas el ultimátum a Irán si reabre el paso, clave para buena parte del suministro mundial de petróleo.

«Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas. ¡Se tratará de un alto el fuego recíproco!», aseguró Trump en su red social, Truth Social.

Según explicó, el mandatario ha aceptado la propuesta porque Estados Unidos ha «cumplido y superado todos los objetivos militares» y las negociaciones para «un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo en Irán y la paz en Oriente Medio» se encuentran «muy avanzadas».

«Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se consuma», añadió el mandatario antes de asegurar que «perdurable problema» entre Washington y Teherán está «a punto de resolverse».

El mercado bursátil llevaba días registrando ligeras oscilaciones, mayormente a la baja, después de que Trump amenazara con destruir plantas eléctricas y puentes en Irán si Teherán no reabría Ormuz para las 20:00 de hoy hora de Nueva York (00:00 GMT).

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, subía un 3,38 %, hasta los 4.843 dólares la onza; mientras que la plata avanzaba un 6,60 %, hasta los 76,73 dólares. EFE

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