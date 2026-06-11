Wall Street se dispara y el Nasdaq sube un 2 % tras cancelar Trump nuevos ataques a Irán

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Nueva York, 11 jun (EFE).- Wall Street se disparó este jueves y el índice tecnológico Nasdaq avanzaba un 2,01 % después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la cancelación de la ronda de ataques contra Irán prevista para esta noche.

En torno a las 13:45 hora local (17:45 GMT), el principal indicador de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 1,77 %, hasta los 50.802 puntos; el selectivo S&P 500 sumaba un 1,5 %, hasta los 7.375 enteros; y el Nasdaq subía hasta las 25.674 unidades.

Trump anunció que canceló los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados «tanto en lo conceptual como en los detalles», apenas horas después de amenazar con bombardear «con gran dureza» a la República Islámica.

Según explicó el mandatario en un mensaje en su red social Truth Social, las negociaciones con Irán «se han elevado al más alto nivel de la dirección iraní y han sido aprobadas».

Además, añadió que los puntos finales cuentan con el visto bueno de todas las partes implicadas «entre ellas Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto».

A pesar del acuerdo, el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz «seguirá en pleno vigor y efecto hasta que se formalice la transacción», avanzó Trump.

El mercado bursátil reaccionó rápidamente con subidas en los tres principales índices, después de que el anuncio del mandatario presionara a la baja la bolsa al cierre de la jornada del miércoles.

Tras el toque de campana, el Dow Jones se situó en los 49.918 puntos; el S&P 500 retrocedió un 1,62 %, hasta 7.266 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 1,98 %, hasta 25.169 enteros.

Las fuerzas estadounidenses atacaron este miércoles, por segundo día consecutivo, posiciones iraníes después de que Teherán derribase un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

La República Islámica respondió con bombardeos contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, y además declaró cerrado el estrecho de Ormuz, estratégica vía de crudo convertida en centro del conflicto. EFE

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