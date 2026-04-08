Wall Street sube casi un 3 % tras una sesión de rebote por el alto el fuego EEUU-Irán

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Nueva York, 8 abr (EFE).- Los principales indicadores de Wall Street cerraron este miércoles con subidas cercanas al 3 % tras una sesión de rebote atribuida al alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán condicionado a que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

Al toque de la campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 2,85 %, hasta 47.909 puntos; el S&P 500 avanzó un 2,51 %, hasta 6.782 unidades, y el Nasdaq progresó un 2,80 %, hasta 22.634 enteros, en medio de una notable caída en la volatilidad. EFE

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