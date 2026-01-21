Wall Street sube más del 1,2 % al cierre tras anunciar Trump un acuerdo sobre Groenlandia

Nueva York, 21 ene (EFE).- Los principales indicadores de Wall Street subían más del 1,2 % en los últimos compases de la sesión tras anunciar el presidente de EE.UU., Donald Trump, un acuerdo sobre Groenlandia y retirar su amenaza arancelaria contra varios países europeos.

Según datos provisionales veinte minutos antes del cierre de la bolsa, el Dow Jones de Industriales subía un 1,27 %, hasta 49.104 unidades; el S&P 500 avanzaba un 1,26 % , hasta 6.882 enteros, y el índice Nasdaq ganaba un 1,29 %, hasta 23.249 puntos.

Trump dijo hoy en el foro de Davos (Suiza) que ha establecido «el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia» con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y retiró la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra Europa, tras afirmar previamente que no usaría la fuerza. EFE

