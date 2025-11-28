Wall Street termina el mes verde, pero el Nasdaq anota pérdidas por temor a burbuja de IA

3 minutos

Nueva York, 28 nov (EFE).- Wall Street terminó este viernes noviembre en verde, pero el índice tecnológico Nasdaq anotó pérdidas mensuales por el temor de los inversores a una burbuja de la inteligencia artificial (IA).

En el cómputo mensual, el Nasdaq bajó un 0,9 %, lastrado por las caídas de acciones tecnológicas en las últimas semanas, algo que también presionó al S&P 500, que perdió un 0,4 % en el mes.

En contraposición, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de Wall Street, sumó un 0,4 % en noviembre.

Las dudas por el alto valor bursátil de las empresas tecnológicas han pesado entre los operadores este mes, pues temen que se produzca una burbuja de la IA.

No obstante, al cierre de la sesión, más corta de lo habitual por el día de ‘Black Friday’, el Nasdaq subió un 0,65 %, hasta 23.365 puntos, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,54 %, hasta 6.849 unidades.

Por su parte, el Dow Jones ganó un 0,61 %, para cerrar en 47.716 enteros.

Este mes, los inversores también han tenido el foco puesto en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed), donde decidirá si vuelve a bajar los tipos de interés.

Los operadores ven un 87 % de posibilidades de que el banco central estadounidense lleve a cabo otro recorte de tipos, según la herramienta FedWatch, de CME Group.

En el plano corporativo, hoy destacó la subida de Intel en un 10 %, después de que el analista de renombre Ming-Chi Kuo, de la firma TF International Securities, dijera que Intel podría convertirse en proveedor de fundición para Apple.

El plan es que Intel comience a suministrar a Apple su procesador M de gama baja entre el segundo y el tercer trimestre de 2027, según dijo el experto en su perfil de X.

En el sector tecnológico también subieron al cierre Apple (0,47 %), Amazon (1,77 %), Microsoft (1,3 %) y Aplhabet (0,07 %), mientras que Nvidia bajó un 1,8 % y Oracle un 1,47 %.

Aparte de esto, en la jornada de hoy destacó la suspensión durante varias horas del Mercado de Futuros de Chicago (CME) por un problema de refrigeración en sus centros de datos de CyrusOne.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones encabezaron las ganancias, además de Amazon, JPMorgan (1,77 %) e IBM (1,77 %), mientras que las mayores pérdidas fueron para Nvidia, Travelers Companies (-0,56 %) y Johnson & Johnson (-0,31 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas perdía en torno al 2 % en noviembre y se situaba en unos 59,56 dólares el barril, tras un mes en el que el foco ha estado puesto en un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia y en el temor a un exceso de oferta en el mercado. EFE

asg/pddp