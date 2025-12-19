Wall Street termina la semana en verde con un optimismo renovado en la IA

2 minutos

Nueva York, 19 dic (EFE).- Wall Street cerró este viernes en verde, en la última semana completa de operaciones del año, que estuvo marcada por unos datos de inflación más bajos de lo esperado y por un optimismo renovado en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

Los datos de inflación de noviembre, que se moderaron hasta un 2,7 %, impulsaron el optimismo en las operaciones en Wall Street, ya que los expertos habían pronosticado una tendencia de aumento estable debido al impacto de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por otro lado, disminuyeron las preocupaciones en torno a la inteligencia artificial, después de que la fabricante de chips Micron Technology presentara un sólido pronóstico de ingresos que le valió para cerrar la semana con una subida del 10,28 %.

Nvidia también subió, con unas ganancias semanales del 3,41 %, pese al aumento de la competencia en el sector.

También en el plano tecnológico, Oracle, que tuvo una montaña rusa de semana y hoy cerró con una subida del 6,63 % tras varios días en pérdidas, consiguió cerrar en verde, ganando un 1,05 %.

El Nasdaq, índice de las grandes tecnológicas de la inteligencia artificial, sumó un 0,4 % esta semana.

El selectivo S&P 500, donde también cotizan múltiples empresas de este sector, ganó un 0,1 % en la semana, mientras que el Dow Jones, principal indicador de Wall Street, perdió un 0,6 %.

Sin embargo, al toque de campana de este viernes, los tres índices cerraron en verde: el Dow Jones ganó un 0,38 %, hasta 48.135 puntos; el S&P 500 un 0,89 %, hasta 6.834 unidades, y el Nasdaq un 1,31 %, hasta 23.307 enteros.

Destacó durante esta semana la caída de la firma de ropa deportiva Nike, que hoy perdió un 10,54 % tras unos resultados que no cumplieron las expectativas de los inversores, acumulando pérdidas semanales de un 12,98 %.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 0,91 %, hasta 56,66 dólares el barril, después de que Trump dijera que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela. EFE

jta/jco/gpv

(foto)