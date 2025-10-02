The Swiss voice in the world since 1935
Swiss democracy
Wall Street termina la sesión con récords intradía en sus principales índices

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 2 oct (EFE).- Wall Street terminó este jueves en verde y con récord en sus tres principales indicadores, mientras los inversores esperan que el cierre parcial del Gobierno federal en EE.UU. sea breve.

Al toque de campana, el Dow Jones de Industriales subió un 0,17 %, hasta 46.519 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,06 % hasta 6.715 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,39 %, hasta 22.844 enteros.

Muchos analistas opinan que el cierre administrativo del Gobierno, que de momento afecta a servicios no esenciales, será breve y no tendrá un gran impacto en el panorama económico.

No obstante, persiste el temor a que la economía estadounidense se debilite si se prolonga este cierre, así como la preocupación por el despido de trabajadores federales.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el cierre podría derivar en la suspensión temporal de unos 750.000 empleados federales.

Además, esta situación también impide la publicación de datos económicos como los del Buró de Estadísticas Laborales.

Por otro lado, los inversores tienen el foco puesto en la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed), que tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre.

Los analistas esperan que la Fed lleve a cabo otro recorte en los tipos de interés, después de que la firma de procesamiento ADP divulgara que las nóminas privadas disminuyeron en 32.000 el mes pasado, muy por debajo del aumento de 45.000 que pronosticaban los economistas.

El informe de ADP aumentó el temor a que el mercado laboral se esté deteriorando, una tendencia que si continúa puede derivar en una mayor debilidad económica.

Entre las 30 cotizadas del Dow, destacaron las subidas de Caterpillar (2 %) y 3M (1,79 %), mientras que las mayores pérdidas fueron para Coca-Cola (-1 %) y JPMorgan Chase (-1 %). EFE

asg/rh/nvm

