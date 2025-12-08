Walls Street abre mixto y el Dow Jones baja un 0,25%

Nueva York, 8 dic (EFE).- Wall Street abrió este lunes mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,25 %, hasta 47.837 puntos, mientras los inversores esperan la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos a finales de esta semana.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía un 0,01 %, hasta 6.869 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganaba un 0,28 %, hasta 23.643 enteros.

Las acciones de Warner Bros. Discovery (WBD) se catapultaron un 6,5 % tras la oferta de adquisición pública hostil que Paramount lanzó esta mañana por la compañía.

Tras el anuncio de la opa hostil, las acciones de Netflix volvían a caer un 3,03 % este lunes, en reacción a la oferta pública de adquisición que Paramount lanzó por Warner Bros, después de que Netflix perdiera casi un 5,9 % la semana pasada.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero avanzaban un 1,55 %, hasta 59,16 dólares el barril. EFE

