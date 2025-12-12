Walls Street abre mixto y el Dow Jones sube un 0,18 %
Nueva York, 12 dic (EFE).- Wall Street abrió hoy mixto y su principal indicator, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,18 %, hasta 48.778 puntos, a medida que resurge la preocupación por una posible burbuja de la inteligencia artificial tras el desplome de Oracle, que ayer perdió un 10,83 % y hoy bajaba un 2,45 %.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía un 0,11 %, hasta 6.893 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,33 %, hasta 23.518 enteros.
El jueves, el Dow Jones superó al S&P 500 por su mayor margen en más de nueve meses.
Aun así, los tres índices principales se mantienen en positivo en lo que va de semana, impulsados por el recorte de tipos de interés de la Reserva Federal.
En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaba un 0,09 %, hasta 57,54 dólares el barril. EFE
