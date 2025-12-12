Walls Street abre mixto y el Dow Jones sube un 0,18 %

1 minuto

Nueva York, 12 dic (EFE).- Wall Street abrió hoy mixto y su principal indicator, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,18 %, hasta 48.778 puntos, a medida que resurge la preocupación por una posible burbuja de la inteligencia artificial tras el desplome de Oracle, que ayer perdió un 10,83 % y hoy bajaba un 2,45 %.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía un 0,11 %, hasta 6.893 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,33 %, hasta 23.518 enteros.

El jueves, el Dow Jones superó al S&P 500 por su mayor margen en más de nueve meses.

Aun así, los tres índices principales se mantienen en positivo en lo que va de semana, impulsados ​​por el recorte de tipos de interés de la Reserva Federal.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaba un 0,09 %, hasta 57,54 dólares el barril. EFE

syr/jco/fpa