Walz, excandidato a vicepresidente de EEUU, no repetirá como gobernador por caso de fraude

3 minutos

Washington, 5 ene (EFE).- El gobernador de Minnesota y excandidato a la Vicepresidencia de EE.UU. en 2024, Tim Walz, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato al frente del estado a raíz de un escándalo sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil financiados con fondos federales.

El demócrata ofreció hoy una rueda de prensa en la que no aceptó preguntas y se limitó a decir que actualmente no puede «darlo todo en una campaña política» debido al incremento de atención sobre los casos de malversación, muchos centrados en guarderías de ciudadanos pertenecientes a la comunidad somalí de Minnesota.

El escándalo ha ganado especial atención entre el movimiento MAGA del presidente estadounidense, Donald Trump, gracias a Nick Shirley, un youtuber conservador con casi un millón de seguidores que la semana pasada publicó un video que documenta una visita reciente suya a Minnesota para investigar casos de fraude.

El metraje incluye imágenes de guarderías que reciben fondos públicos y que aparecen vacías o abandonadas.

«Cada minuto que dedique a defender mis propios intereses políticos sería un minuto que no podría dedicar a defender a la gente de Minnesota de los criminales que se aprovechan de nuestra generosidad y de los cínicos que se aprovechan de nuestras diferencias», explicó Walz en referencia al acoso infligido por Trump y los conservadores.

El propio Trump celebró el anuncio realizado por el que aspirara a la Vicepresidencia en la candidatura de Kamala Harris en las presidenciales de noviembre de 2024 que ganó el propio republicano.

«El corrupto gobernador de Minnesota posiblemente dejará el cargo antes de que termine su mandato, pero en cualquier caso, no se presentará a la reelección porque fue sorprendido in fraganti, junto con Ilhan Omar y otros de sus amigos somalíes, robando decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes», escribió Trump en su red Truth Social.

Trump aprovechó para criticar nuevamente en su mensaje a la congresista Ilhan Omar, que representa al distrito 5 de Minnesota y que desde hace tiempo es objeto de los ataques más furibundos por parte del presidente estadounidense, que ha llamado «basura» a los inmigrantes de Somalia.

La cadena CNN adelantó hoy que el Administración Trump está planeando enviar unos 2.000 agentes federales a Minneapolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí que se encuentren en situación ilegal en EE.UU.

Los fraudes en cuidado infantil en Minnesota se llevan denunciando desde 2014, habiéndose destapado casos que involucran la malversación de cientos de millones de dólares, y el Gobierno de Walz asegura que el estado lleva tiempo combatiendo e investigando estos casos. EFE

