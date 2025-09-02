Wanderers vence a Cerro Largo en el debut de Carreño y Peñarol se queda con la cima

Montevideo, 1 sep (EFE).- Montevideo Wanderers derrotó este lunes a Cerro Largo por 0-1 en el encuentro que marcó la vuelta de Daniel Carreño al banquillo del Bohemio, resultado que le permitió a Peñarol conservar la cima del Torneo Clausura uruguayo.

En el juego que marcó el final de la quinta jornada, Alan García se encargó de sellar la victoria de su equipo con un tanto marcado a los 59 minutos de tiempo corrido.

Con ese resultado, Cerro Largo no solo perdió el invicto, sino también la primera posición del Clausura al mantener los diez puntos con los que llegó al encuentro y de esa forma no poder superar los doce que acumula Peñarol.

De hecho, el conjunto de Danielo Núñez cayó al cuarto lugar de la clasificación al haber sido superado por Boston River y Montevideo City Torque.

Wanderers, en tanto, logró su primera victoria en el regreso al equipo del entrenador Carreño, quien comenzó su quinto ciclo al frente del Bohemio.

Campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental como futbolista de Nacional en el año 1988, el director técnico tiene una extensa trayectoria en la que dirigió -entre otros- a Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, Deportivo Cali de Colombia, los árabes Al-Nassr, Al-Arabi, Al-Shabab y Al-Wehda, así como también a la selección de Catar.

Este domingo, Peñarol se trepó a la cima del Clausura tras golear por 1-4 a Racing gracias a los goles de Javier Méndez, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera y Diego García.

Además, Montevideo City Torque derrotó a Plaza Colonia por 2-4 con un tanto de Ezequiel Busquets y un triplete de Kevin Arévalo, mientras que Miramar Misiones venció por 2-3 a Danubio con dos goles de Sebastián Da Silva y uno sobre el final de Gastón Ramírez.

En tanto, Juventud le ganó a Cerro por 1-0 con una anotación de Nahuel Gómez y Boston River derrotó por 2-1 a Progreso con goles de Martín González y de Felipe Avenatti.

El sábado, Nacional se mantuvo como único líder de la Tabla Anual acumulada de la Liga Uruguaya tras golear por 0-3 a River Plate con goles de Julián Millán, Maximiliano Gómez y de Nicolás López.

Con ese resultado, Nacional llegó a 59 unidades en la Anual, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya. Peñarol se mantiene abajo con cuatro puntos menos.

En otro encuentro disputado este sábado, Liverpool derrotó por 2-0 a Defensor Sporting con dos anotaciones de Abel Hernández. EFE

