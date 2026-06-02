Wang Yi augura a par británica una cooperación prometedora a largo plazo con Reino Unido

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Pekín, 2 jun (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este martes una reunión en Pekín con su par británica, Yvette Cooper, en la que afirmó que los intercambios y la cooperación se han «reanudado plenamente» en una nueva definición de la relación bilateral que, tras años de enfriamiento, «traza una visión prometedora de cooperación mutuamente beneficiosa a largo plazo».

Wang indicó que la renovada relación refleja la «lógica histórica de los vínculos entre ambos países» y responde a las necesidades prácticas de su respectivo desarrollo, según un comunicado publicado por la Cancillería china.

Añadió que los intercambios y la cooperación en diversos ámbitos se han reanudado plenamente y están volviendo gradualmente a la normalidad, algo que, reseñó, «debe valorarse».

Wang aseveró que ambas partes deben reforzar la comunicación, consolidar una asociación estratégica integral estable y duradera, al tiempo que fortalecen los intercambios de alto nivel y promueven resultados concretos.

«Ambos países pueden trabajar juntos y lograr beneficios mutuos», agregó el ministro chino, que señaló que el XV Plan Quinquenal, que regirá el desarrollo de China entre 2026 y 2030, encaja en gran medida con la estrategia industrial de modernización del Reino Unido.

Además, expresó su deseo de que la parte británica proporcione a las empresas chinas un entorno empresarial justo, equitativo y no discriminatorio, creando un clima favorable para el desarrollo de las relaciones bilaterales.

Por su parte, Cooper declaró que el Reino Unido está dispuesto a trabajar con China en la dirección marcada por los líderes de ambos países y profundizar la cooperación en ámbitos como el comercio, las finanzas, la energía, la inteligencia artificial y el cambio climático, según el comunicado de la Cancillería china.

Según la funcionaria británica, que se encuentra de visita en el gigante asiático para participar en el XI Diálogo Estratégico entre Pekín y Londres, el Reino Unido está dispuesto a «seguir trabajando con China mediante un diálogo franco, gestionar de forma constructiva las diferencias y promover un desarrollo sano y estable de las relaciones bilaterales».

Los dos ministros también trataron cuestiones globales como la situación en Ucrania o Irán y Wang alertó de que la comunidad internacional «atraviesa la transformación y convulsión más profunda desde el final de la Guerra Fría».

La reunión se produce en un momento en que Pekín y Londres tratan de reencauzar sus relaciones políticas y comerciales tras años de enfriamiento.

El pasado enero, el primer ministro británico, Keir Starmer, visitó China y se reunió en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, en el primer viaje de un jefe de Gobierno británico al país asiático desde 2018, con el objetivo de captar inversión, estrechar los lazos comerciales y abrir una etapa de mayor diálogo bilateral.

Durante aquella visita, Starmer calificó a China de «actor vital a escala global» y expresó su intención de llevar «más allá» la relación bilateral, mientras que Xi afirmó que los lazos habían pasado por «altibajos» que no habían servido al interés de ambas partes.

El acercamiento bilateral convive, no obstante, con fricciones por Taiwán, Hong Kong, espionaje, ciberseguridad, sanciones británicas a empresas chinas vinculadas supuestamente a Rusia y cuestiones de seguridad nacional. EFE

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