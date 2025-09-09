Wang Yi se reúne en Pekín con su homólogo portugués para reforzar la cooperación bilateral

Pekín, 9 sep (EFE).- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, se reunió en Pekín con su homólogo portugués, Paulo Rangel, con quien expresó la voluntad de China de trabajar junto a Portugal para «profundizar la amistad, reforzar la cooperación y llevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel».

El encuentro se produjo este lunes con motivo de la visita a China del primer ministro portugués, Luis Montenegro, que coincidirá con el 20º aniversario del establecimiento de la asociación estratégica integral entre ambos países, informó la agencia de noticias Xinhua.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, agradeció a Portugal el envío de representantes a los actos conmemorativos por el 80º aniversario por el fin de la II Guerra Mundial en su frente del Pacífico, y destacó «la importancia» de la visita de Montenegro.

Por su parte, Rangel trasladó el «gran valor» que Lisboa concede a sus lazos con Pekín y afirmó que espera aprovechar la visita del jefe de Gobierno portugués para «promover una cooperación aún más estrecha».

El ministro luso subrayó además la relevancia de la Iniciativa para la Gobernanza Global impulsada por China y señaló que Portugal está dispuesto a «reforzar la comunicación» con Pekín y a «profundizar la cooperación en marcos multilaterales como Naciones Unidas».

En su anterior visita a China, el pasado marzo, Rangel había elogiado el «importante papel» de la inversión china en el desarrollo económico portugués, y expresó entonces la disposición de Lisboa a intensificar los vínculos en ámbitos como la energía, la salud, las finanzas o la transición ecológica.

China, por su parte, subraya que Portugal es uno de los países de la Unión Europea con más inversión china per cápita y considera que Macao puede actuar como «puente» en el refuerzo de las relaciones bilaterales. EFE

