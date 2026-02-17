Warner abre discusiones con Paramount sobre su oferta de adquisición

El gigante del cine y la televisión Warner Bros Discovery (WBD) anunció el comienzo este martes de un periodo de discusión de siete días con la empresa Paramount sobre su oferta de adquisición, que compite con la de Netflix.

«Netflix concedió a WBD una autorización limitada (…) que le permite iniciar discusiones con Paramount Skydance durante un periodo de siete días hasta el 23 de febrero de 2026» para que esa compañía tenga «la posibilidad de presentar su mejor oferta» que será considerada como la «final», indicó Warner Bros en un comunicado.

WBD reiteró su preferencia por la oferta de compra presentada por Netflix.

El 20 de marzo se celebrará una asamblea general extraordinaria para que los accionistas decidan cuál de las dos propuestas aceptan.

Netflix lanzó a principios de diciembre una oferta de compra por el estudio de cine Warner Bros y la totalidad de HBO (canales y plataforma de streaming HBO Max) por 82.700 millones de dólares, incluida la deuda (72.000 millones sin deuda).

La operación se llevaría a cabo tras la escisión entre ese subgrupo y una cartera de canales, entre ellos CNN y Discovery.

Por su parte, Paramount Skydance propuso adquirir la totalidad de WBD, incluido su portafolio de canales de televisión.

Pero su oferta pública de adquisición, que valoraba la empresa en 108.400 millones de dólares, fue rechazada una primera vez en diciembre por WBD. Una segunda oferta mejorada volvió a ser desestimada el 7 de enero.

