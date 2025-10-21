Warner Bros Discovery valora vender la empresa ante el interés de otras compañías

Nueva York, 21 oct (EFE).- El conglomerado estadounidense de medios Warner Bros Discovery informó este martes de que considera una posible venta de la empresa después de que otras compañías mostraran interés en ella.

La firma dijo en un comunicado que su consejo de administración ha iniciado «una revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor para los accionistas», en respuesta al interés que ha recibido de «múltiples partes» tanto por la totalidad de la empresa como por Warner Bros.

Así, el consejo estudia una «amplia gama de opciones estratégicas» que incluyen seguir avanzando en la división de sus operaciones en dos compañías, que ya fue anunciada el pasado junio.

Estas dos entidades cotizarían por separado en bolsa; una estará enfocada en la plataforma HBO Max y la producción para cine, y la otra en varios canales televisivos, entre ellos la cadena de noticias CNN.

Como parte de esta revisión de alternativas estratégicas, Warner Bros Discovery también analiza la posibilidad de una estructura de separación «alternativa» que permitiría una fusión de Warner Bros, así como la escisión de Discovery Global a los accionistas.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery, afirma en el comunicado que la compañía sigue dando «pasos importantes» para lograr el éxito de su negocio «en el cambiante panorama mediático actual».

Según la entidad, no hay una fecha límite ni un calendario definitivo para completar este proceso de revisión de la gama de estrategias a seguir.

Aunque la empresa no dio detalles de las compañías interesadas en su compra, el pasado septiembre The Wall Street Journal reveló que el conglomerado Paramount Skydance estudia comprar a su rival.

El rotativo indicó entonces que la puja no estaba definida pero sí respaldada por la fortuna del magnate Larry Ellison, cofundador de Oracle.

Además de Paramount, Comcast también ha expresado interés en adquirir Warner Bros Discovery, según informa hoy The New York Times, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Warner Bros Discovery subían un 10 % en la bolsa de Wall Street. EFE

